Snijers pour battre James et Gonon?

Les Escort les plus performantes de la catégorie S/R seront principalement emmenées par de nombreux étrangers. Parmi eux, Frank Kelly bien sûr, une nouvelle fois au départ avec son MK2 à moteur Millington. En tête l’an dernier avant de partir à l’erreur, Bob Kellen aura à cœur de faire aussi bien cette année, au même titre que Jack Newman qui, de son côté, avait fauté dans le dernier passage du circuit en 2019 alors qu’il était entre Duval et Kelly. Malheureusement, notre compatriote n’aura pas su trouver une bonne Escort avec le volant à gauche pour jouer la gagne cette année.

Snijers face à Gonon et James

Un des plus attendus ce week-end sera certainement Patrick Snijers qui sera de la partie avec un copilote régional, David Bomblet, qui vivra un rêve d’enfance. Disposant de l’excellente Escort de Devleeschauwer, il fera face à la concurrence de Gareth James, tenant du titre en Classic, ou de Florian Gonon, qui avait gagné en 2019. Cette année, il faudra aussi compter sur François Foulon, double champion de France en historique. Enfin, on retrouvera les Escort huit soupapes à moteur Pinto dans un dernier classement. Et dans cette course au sein de la course, la bagarre fera rage pour succéder à Frédéric François. Il faudra assurément surveiller les passes d’armes entre Jean-Louis Meynaert, Benoit Gillot, Réginald Togaert et Arnaud Delchambre.