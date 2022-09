Charleroi, les dix ans de la reprise (3/5): Financièrement, le cancre est devenu un brillant élève

C’est simple : en dix ans, Charleroi est passé de la faillite virtuelle avec des fonds propres négatifs d’environ 3 millions € à plus de 17 millions € de positifs. "Cela signifie que, par son travail, le personnel du club a généré 20 millions d’euros de richesse", se plaît à féliciter le Franco-Iranien, en n’omettant pas de glisser qu’aucun dividende n’a été reversé aux actionnaires mais que l’argent est réinvesti dans le club.

Budget presque triplé

Comment en est-il arrivé là ? Comment a-t-il réussi à redresser un navire qui partait à la dérive ? Le mot d’ordre peut paraître bateau : la gestion responsable. En résumé, Charleroi ne dépense pas un euro qu’il n’a pas et il prévoit presque systématiquement des budgets a minima pour éviter toute mauvaise surprise.

"Un club de football dispose de quatre sources de revenus : les droits TV, le ticketing, le sponsoring et la vente de joueurs", détaillait Mehdi Bayat en 2021, questionné sur son mercato hivernal. "On ne sait pas faire autre chose. Si l’un des quatre curseurs descend, il faut en monter un autre pour atteindre l’équilibre budgétaire et même, dans la mesure du possible, dégager des bénéfices."

Le budget de Charleroi a considérablement augmenté. D’environ 8 millions € à la reprise en 2012, il oscille aujourd’hui entre 22 et 24 millions €, dont presque 2,6 millions dédiés à l’école des jeunes bien que celle-ci, sous la forme d’une ASBL, renseigne un bilan 2021 en négatif de 147 000 €.

Le hic, c’est que les recettes hors transferts plafonnent à quelque 15 millions d’euros. "On doit donc vendre au minimum entre 7 et 9 millions d’euros pour atteindre l’équilibre", rappelait Bayat cet été durant le stage.

Bons coups sportifs

Fin négociateur, aidé par une cellule de recrutement très discrète et un carnet d’adresses (et d’agents) bien épais, il a su, au fil des années, recruter des joueurs à moindres frais pour ensuite les revendre avec une grosse plus-value.

"Les premières années, j’ai dû aller chercher des joueurs libres, des revanchards", rembobine-t-il. Pêle-mêle : Dewaest, Dessoleil, Kebano, Ilaimaharitra, Marcq, Baby, Ninis, Diandy, Mata ou encore Penneteau. Des joueurs qui ont fait leurs preuves à Charleroi avant, parfois, d’être transférés vers un club plus huppé, plus riche.

Mais à force de grandir, Charleroi a pu/su se permettre de délier (un peu) les cordons de la bourse pour acquérir des renforts qu’il aurait sans doute été impossible de recruter dans le passé. Certains de ceux-là ont aussi explosé au Sporting avant de rapporter gros.

L’étendard se nomme Victor Osimhen mais on peut également citer Nicholson ou Bayo plus récemment. Surtout, grâce à sa bonne santé financière, Charleroi a su augmenter les contrats de ses joueurs pour garder certains cadres.

Selon nos informations, le salaire moyen a été multiplié par quatre en dix ans, ce qui représente environ 12 millions € annuellement. Et Mehdi Bayat motive encore régulièrement ses troupes en multipliant les primes de victoire.

"Tout cumulé (joueurs, encadrement, formateurs…), Charleroi assume presque 150 fiches de paie par mois", avance Pierre-Yves Hendrickx, le directeur général, qui rappelle que, contrairement à d’autres clubs, il n’a mis personne au chômage durant la crise du Covid.

Apport du nouveau stade

Pour espérer ne plus devoir vendre ses meilleurs joueurs – parfois au pire moment -, le matricule 22 doit développer ses autres recettes. Les droits TV et la Coupe d’Europe dépendent des résultats sportifs, inévitablement. Le plus simple, dès lors, est de miser sur son futur nouveau stade. D’une capacité de 200 000 places, il sortira de terre à Marchienne-au-Pont d’ici 2025. Le but : donner un nouvel élan au club, fidéliser la base existante des supporters et en attirer de nouveaux.

"Notre business plan nous démontre que, même avec un taux de remplissage de 60 %, ce qui ferait 12 000 spectateurs, il nous permettra de réaliser un chiffre d’affaires complémentaire de 6 à 7 millions d’euros", chiffre Mehdi Bayat, qui ne ferme toujours pas la porte à d’éventuels investisseurs étrangers tout en souhaitant garder la main. Wait and see.

2025, c’est après-demain.