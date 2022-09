Un titre de plus dans la besace

Les paires de doubles avaient l’embarras du choix la semaine dernière puisqu’il y avait trois tournois qui se déroulaient simultanément. C’est dans celui de Mont-sur-Marchienne qu’il y avait le plus de tableaux. Alexis Sonet en a remporté deux: avec son pote Nicolas Wattiaux en messieurs 6 et avec la Thudinienne Wivine Barbier en mixte 5. Marie-Charlotte Vreurick et Pierre Hustin ont aussi gagné à domicile. Le tournoi, dans lequel de nombreuses paires du Bois du Prince se sont illustrées, fut le seul à se prolonger jusqu’à lundi.