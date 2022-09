«On a du pain sur la planche…» à Charleroi

Si Umut a joué juste, il a également souvent ralenti le jeu. On sent tout de même qu’il est capable de plus et de devenir la plaque tournante de l’équipe, à condition de trouver ses repères sur le terrain. "L’équipe doit encore trouver certains automatismes, explique Valentin Dujacquier. La préparation ne fut pas simple. C’est pourquoi notre objectif était simple: marquer rapidement et conserver notre avantage."