Michaël Vanderveken gagne partout

Deux joueurs et une joueuse ont atteint deux finales. Laora Dasset (C30) a gagné en dames 4 au lendemain de sa défaite contre Emmanuelle Poulain (C30), Kalypsienne comme elle, en dames 3. Malheureusement pour eux, le C15.4 lovervalois Michel Deridder (45-3 et 55-2) et le C30.5 local Antoine Lodewijckx (messieurs 5 et 6) ont perdu leurs finales. En 55-2, Michel, fatigué par son match en 45-3, a jeté l’éponge après huit jeux contre Enio Bellucci (C15.3). Quant à Antoine, il a courbé l’échine devant Sacha Cowez (C30.2) du Bois du Prince et Corantin Marmignon (C30.5). Enio et Corantin sont d’ailleurs les seuls Montagnards sacrés chez eux.

Avec quatre vainqueurs, le Kalypso est le club le plus titré. Outre Emmanuelle et Laora, Nicolas Lebecq (C30.3, 35-5) et Rudy Haegeman (C15.3, 35-4) ont aussi gagné leur série tout comme Alexandre Halbrecq (C15.2) du RTC de Thuin, Ophélie Bertrand (C30.6) du Bjorn’s Club et Isabelle Vausort (C30.4) du Drive Club Gilly. Fidèle à son petit rituel, Daniel Baudson, le maître des lieux, a posé avec chacun des finalistes pour la photo-souvenir avec cette fois un petit accessoire: un chapeau. Place désormais au tournoi de doubles! Celui-ci se déroulera jusqu’à dimanche.

Doublé pour Labruyère et Mayence à Jamioulx

Emmanuelle Poulain a aussi joué une finale dans l’autre tournoi, à Jamioulx, sans pouvoir l’emporter cette fois. Deux joueurs sont parvenus à faire le doublé et tous deux sont C30.4: Laurie Labruyère du Bois du Prince (dames 4 et 5), Martin Mayence des Acacias (messieurs 5 et 6). Mention spéciale pour Martin qui a battu deux C30 et un C30.1 et qui a joué neuf matchs sur la semaine. Le Jamelovien Dominique Jonckheere n’est pas passé loin de réaliser lui aussi le doublé: vainqueur en 45-3, il a perdu en finale des 35-4.

D’autres joueurs du club étaient en finale: Victoires pour Olivier Bouvin (B + 4/6, messieurs 3), Antoine Jehaes (C30.4, 35-6), Charlotte Lowette (C30.6, dames 25-4) et Nicolas Van Brabandt (C30, 35-5), défaites pour Julien Denoncin (C15.4), Nicolas Nizet (C15.2), Romuald Blampain (C30.6) et Loïc Nizet (B-4/6).