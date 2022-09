Chimay/Virelles: Sagwou démissionne, Meurant arrive

Après un 0 sur 9 et beaucoup d’interrogations sur le niveau de son groupe, l’entraîneur chimacien Ronald Sagwou a fini par jeter l’éponge. « Plusieurs facteurs m’ont fait prendre cette décision, justifie l’intéressé. Mon exaspération a atteint son pic après quelques événements extra-sportifs qui se sont passés pendant la préparation du dernier match contre Grand-Reng. J’étais revenu au club avec de l’ambition et la direction m’avait promis un groupe compétitif. Seulement, c’était loin d’être le cas. De nombreux joueurs étaient partis entre-temps. L’environnement général n’était plus adéquat et ça devenait compliqué d’envisager une suite positive de la saison. » Le coach avait prévenu que le processus allait être long afin de récolter les fruits du travail fourni. Finalement, on n’en verra rien. Sagwou attend désormais la suite avec impatience. « Je recherche un défi où je prendrai du plaisir. Une équipe interprovinciale jeunes pourrait m’intéresser. Plus une P4, ça c’est certain. La P2 au minimum. » Diplômé UEFA A, il est ouvert à toutes propositions (contact : 0485/17.34.35).