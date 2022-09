Ransart ne soigne pas ses stats

Dimanche, face à Péruwelz, les Carolos ont, même, manqué la conversion d’un penalty alors qu’on ne jouait pas encore depuis une minute. "Si on fait 1-0, cela nous libère et on assiste à un tout autre match, analyse Castellana. Mais la réussite nous tourne le dos. Il nous restait du temps et nous aurions pu rejoindre le vestiaire avec un avantage conséquent. Au lieu de cela, c’est notre adversaire qui profite d’un corner pour nous crucifier. C’est rageant."

Du travail, toujours du travail

En effet, Ransart ne peut être crédité d’un mauvais match. Mais sans marquer, le malaise va perdurer et leur situation risque de s’enliser. Avec seulement deux buts encaissés, les hommes de Vincent André devraient, en effet, pouvoir compter sur l’une ou l’autre unité supplémentaire. "On n’arrive pas à aller chercher cette première victoire qui nous ferait tant de bien. Nous avons, pourtant, fait un match solide avec beaucoup de contenu. Surtout en première période. Mais la réussite n’est pas au rendez-vous. C’est à l’image de nos premières sorties et ce n’est pas évident à vivre. Tout ce qu’on peut faire, c’est se remettre au travail pour changer la donne. Et le plus vite sera le mieux."

Un état de fait que les Ransartois doivent changer au plus vite. Dimanche, les Carolos se déplacent à Flénu, un promu qui recherche, aussi, le déclic.