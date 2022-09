Quatre clubs encore en course

Les 55-1 du RCIT Loverval se sont quant à eux hissés en demi-finales. Vincent Hermies, Christophe Rousseaux, Pierre Fontaine et Bruno Fuks n’ont pas laissé la moindre chance aux joueurs de Mettet. Mais les deux équipes de vétérans de Gerpinnes qui jouaient également ce week-end mais ont, toutes les deux, pris la porte: les 60-3 en en quarts de finale, les 65-3 en demi-finales.

Par ailleurs, qualifiés d’office pour le dernier carré, les messieurs 6 de Jamioulx et les messieurs 8 de l’Astrid n’iront pas plus loin. Les deux équipes se sont inclinées malgré les victoires en simple d’Adrien Dumont, Baptiste Polomé, Martin Delcine et Théo Vanderlinden.

Dans la compétition à quatre joueurs, le Bois du Prince est encore à la fête grâce à ses messieurs 2, qualifiés pour les demi-finales après avoir battu un club du Limbourg. Thibaut Colin, Adrien Lorent et son frère Benoît Lorent ont permis à leur équipe de mener 3-1 et la qualification a été assurée dans les doubles avec l’appui de Christopher Pierre. Ils retrouveront dimanche sur la route de la finale le TC Ombrage, un club bruxellois. Les messieurs 5 du TC Mont-sur-Marchienne ont chuté contre un club de Saint-Trond, tout comme les messieurs 7 du TC Le Domaine au centre sportif 'T Broecksken de Hamme. Les Solréziens s’étaient pourtant mis à rêver après les victoires de Nathan Pitot et Tom Boulanger.

Résultat des dames et jeunes

Le RTC de Thuin avait deux équipes en lice dans les interclubs féminins: si les dames 1 emmenées par Lucie De Clercq et Émilie Leroy ont été sèchement battues en quarts par le Set Wahis, les 25-2 poursuivent l’aventure après leur succès tout aussi sec sur La Raquette de Wavre. Wivine Barbier, Manon Coulon, Anne-Catherine Brogniet et Morgane Wattiaux joueront leur place en finale contre le TC Sportiva, un club de la province d’Anvers (Hulshout). Autre belle satisfaction pour les Thudiniens: les garçons 11-2 se sont qualifiés pour la finale en battant… le Set Wahis! Loïs Michaux, Clément Hulot et Bastien Bequet joueront ce samedi contre les Verviétois du Cheval Blanc. Défaite par contre en demie pour les garçons 13-3 de Jamioulx et les 17-2 du Bois du Prince ainsi que pour les filles 17-3 de ce même Bois du Prince. À noter aussi que les filles 17-1 du Kakypso, qualifiées d’office, joueront leur finale ce prochain dimanche contre Libramont.