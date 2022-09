Après une mise en route fébrile marquée par un but visiteur, les Leuzois parviennent à prendre confiance en égalisant au quart d’heure par Canard. Mis sur les rails, les protégés d’Olivier Lefebvre vont ensuite prendre le dessus jusqu’au repos. À la reprise, les hommes d’Olivier Lefebvre mettent un coup d’accélérateur en creusant un écart de deux buts par Barbé et Ghislain. À 3-1, le match est plus haché, ce qui rend la partie moins agréable à suivre. Anderlecht recolle à 3-2 à cinq minutes de la fin. Trop tard pour espérer accrocher quelque chose. Le coup de sifflet final est donc accueilli avec soulagement du côté leuzois. "On avait quelques craintes avant de commencer la rencontre. C’était stressant pour tout le monde et il a finalement fallu le but d’ouverture visiteur pour lancer le match. On est parvenu à égaliser avant le repos mais dans l’ensemble, on s’est regardé beaucoup trop durant cette première période. Dans les vestiaires, on s’est dit qu’il fallait qu’on se libère, chose qu’on a réussi à faire rapidement en mettant deux buts assez vite. La fin de match était plus tendue mais on a réussi à conserver la victoire jusqu’au bout." Trois points tout de suite, c’est l’idéal pour entrer rapidement dans le vif du sujet. "J’aurais aimé poursuivre notre préparation encore quelques semaines car on n’est pas encore prêts collectivement. Je suis donc content avec ce premier succès face à une belle équipe qui fait bien circuler le ballon. Cela lance bien notre saison",, conclut le coach leuzois.

Magic Thulin –MFC Brunehaut 2-3

Semaine délicate pour le club de Brunehaut avec des cas de Covid qui ont décimé en partie le groupe qui s’est rendu à Thulin vendredi dernier. Aux commandes de l’équipe en raison de l’absence de Fred Deponchel, Aurélien Depretz avait pourtant bon espoir à l’échauffement: "Malgré la semaine compliquée, j’avais confiance face à cette équipe de Thulin uniquement composée de très jeunes joueurs qui évoluaient encore en U17 récemment. Je me disais qu’avec l’expérience de mes joueurs, ça devait aller. En première période, on a eu le monopole du ballon mais on a souvent pêché à la finition. Malgré tout, on est parvenu à rejoindre les vestiaires avec un but d’avance."

Après Vanleynseel, c’est Lepez qui se charge de doubler la mise à la reprise. À 0-2, les visiteurs se voient trop beaux. Thulin profite alors d’un relâchement coupable pour égaliser. Finalement, et après quelques parades de Morant, Brunehaut inscrit le but victorieux à quatre minutes du terme par Batteur. Victoire méritée malgré les opportunités gaspillées! "C’est toujours important de bien entamer une compétition. On devra améliorer la finition à l’avenir pour éviter toute mauvaise surprise. On est bien au niveau du groupe mais on cherche encore à l’étoffer avec deux renforts supplémentaires, histoire d’être assez nombreux pour tenir toute la saison", conclut le coach-adjoint de Brunehaut.