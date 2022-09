Monceau a tenu le coup!

Monceau a su marquer au bon moment. "On poussait depuis plusieurs minutes, précise Jérémy Steens, le capitaine de Monceau. Un peu avant la pause, on a su faire la différence, grâce à un coup franc bien négocié. Ce but est tombé au moment idéal. Après la pause, on a su conserver notre avantage."

Solidarité!

Pourtant, les Brainois ont tout donné. "On espérait vraiment faire la différence, insiste Malory Roman. Je pensais que le ballon allait rentrer. Mais nos adversaires ont su tenir la distance."

Monceau a tout donné, sans compter. "C’est normal d’avoir du mal à certains moments, lance Jérémy Steens. On monte tout de même d’une division. On doit encore assimiler certaines choses. Ce fut plus difficile durant vingt minutes. Mais le groupe a tenu bon. La solidarité a fait la différence. C’est une belle évolution."