L’incroyable parcours des jumeaux Milazzo

Les gamins, originaires de Lobbes, poursuivront leur formation à Mouscron, Courtrai ou encore Valenciennes. "On a eu la chance d’avoir une bonne formation. Mais, avec les ennuis de santé de notre papa, on a décidé de revenir sur la Belgique."

Finalement, c’est au FC Torino qu’ils devaient signer. "Il y a eu un changement de manager sportif qui n’a rien voulu savoir à notre sujet. Un club de Rome s’intéressait à nous, mais c’était compliqué avec la FIFA."

Les deux gamins ont dû s’accrocher. "On a continué à s’entraîner", notamment du côté de Charleroi, avec Mikael Demeuldre et son académie. "Il a été précieux pour nous au cours de cette période ! Lui, comme les gens qui croient en nous. Même ceux qui nous ont mis des bâtons dans les roues. C’est grâce à eux que l’on bosse deux fois plus dur pour réussir."

Un père, un guide

Leur chance, les jumeaux la tiennent enfin. "On a signé un contrat semi-pro de deux ans avec la primavera de Südtirol, un club qui évolue en série B. On vient de disputer deux rencontres. On a signé deux buts et deux assists."

Juninho est le pourvoyeur d’Assuncao.

Dans la famille, le football est sacré. Malgré un talent certain, le papa, Roberto, n’a pas forcément eu la chance d’être accompagné dans le football. S’il a fait une carrière honorable dans les séries de provinciales (football) et nationales (futsal), il a tenu à faire la différence pour ses gamins. "On a la chance d’avoir un papa qui était un super joueur de foot. Il nous tire vers le haut, il nous soutient et nous encourage. Il nous a transmis sa passion mais également le fait d’être un homme solide pour réussir. On a une bonne année pour tenter de signer un contrat professionnel. C’est notre objectif. On va avoir l’opportunité de côtoyer le noyau A. Le plus dur reste à venir. Mais on a la rage et la détermination pour réussir. Sans le travail, ce n’est pas la peine d’essayer. On connaît notre parcours. C’est à nous de jouer maintenant."