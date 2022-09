Julien Poskin, prêt pour l’aventure d’une vie

Julien Poskin espère bien en faire partie. Ce vendredi à 20h, il prendra le départ avec l’objectif d’effectuer la course en moins de 190 heures. Sa qualification, le Nalinnois âgé de 40 ans l’a obtenue au Tor des Géants en 2021: un format plus court, mais de 330 km tout de même, qu’il fallait terminer en moins de 130 heures. "J’avais rejoint l’arrivée en 104 heures, rappelle le coureur du JC Ham-sur-Heure. Ce Tor des Glaciers, c’est encore un plus gros défi, probablement la course d’ultra-distance en montagne la plus difficile, sur des sentiers parfois très techniques, non balisés et avec très peu d’assistance."

Il sera accompagné par son partenaire d’entraînement Christophe Traina qui l’a déjà fait à deux reprises. "C’est en grande partie grâce à lui si j’ai pu autant progresser au cours de ces 5 années d’ultra, en profitant de son énorme expérience dans la gestion de course. C’est une énorme chance que d’avoir ses conseils, notamment pour la gestion de barrières horaires, des passages plus techniques ou des ravitaillements."

Sujet au vertige

Une aventure telle que celle-ci se s’improvise évidemment pas. "Mon entraînement s’est partagé entre la course à pied et le vélo. Cela représente environ 1000 km à vélo et 200 km en course à pied par mois. J’ai également réalisé quelques entraînements plus spécifiques à la très longue distance. Ainsi, j’ai réalisé à vélo le parcours de la Conquête des Ardennes, une boucle de 450 km à parcourir en une seule étape, mais aussi deux ultra-trails en montagne cet été, avec l’Ultra-Tour du Beaufortain et l’Echappée Belle, deux épreuves de plus de 100 km."

Avec ses 15 ultra-trails en montagne derrière lui, Julien ne part toutefois pas dans l’inconnue. "Je suis fier d’avoir été finisher sur chacun d’entre eux. Ce sera encore mon objectif cette fois. Si je peux arriver le vendredi en soirée et boucler le parcours en moins de 7 jours, ça serait vraiment top!"

Son parcours sera toutefois semé d’embûches. "Je suis sujet au vertige, et donc, ce que j’appréhende le plus, ce sont les passages aériens, sur des parois plus verticales ou sur les crêtes. D’autant plus si les conditions météos sont mauvaises. Il faudra que je prenne beaucoup sur moi pour me lancer sur ces sentiers à proximité du vide. Il faudra aussi veiller à ne pas se perdre et avoir toujours suffisamment de nourriture et d’eau pour ne pas avoir de défaillance."