Anthony Petaccia vient aider Courcelles

Le défi de Courcelles arrive donc au bon moment. "C’est à cinq minutes de chez mes parents et à douze minutes de mon domicile. C’est également en première provinciale. J’ai donc accepté le challenge du président. Ce n’est jamais simple de se séparer d’un entraîneur. J’ai connu cela. Quand les résultats ne suivent pas, c’est toujours le premier qui paie, malheureusement. Mais je suis certain que Greg Richir a fait de l’excellent travail. C’est un homme compétent."

«Je vais m’entretenir avec le groupe»

Anthony Petaccia devra aider les Courcellois à trouver la bonne carburation au sein de la P1. "Je connais le groupe en partie, il est de qualité. Je vais prendre le temps de m’entretenir avec les joueurs. On va définir un plan de jeu. J’aime prôner l’offensive, quand on le peut. L’objectif est le maintien. On va travailler pour obtenir rapidement des résultats positifs."

Pour l’ancien joueur de Mons et du Sporting, c’est un beau défi. "Je vais pouvoir évoluer dans une région que je connais. J’ai déjà pu travailler dans ce championnat avec Binche. Nous avions pu obtenir le titre de champion."