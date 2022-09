Vieux Campinaire – Andenne: La rentrée réussie des Carolos (photos)

Les Oursons composent sans Rémy Beaujean. Le Campinaire perd Mertens au repos (urgence familiale) et Lebrun (entorse) jette vite le gant. Théo Beaujean permettait aux siens de filer à 14-23 en vue de la 10e. L’US s’accrochait mais la sévérité arbitrale (Steenberghs, technique au banc sur un temps-mort), alliée à Klein et Beaujean toujours, relançait les visiteurs à 33-44. Les gars de Steph Huegaerts donnaient un tour de vis en défense, Lucas Bearzotti entrait en transe et la vivacité de Sculier faisait merveille dans la raquette.