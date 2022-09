«Satisfaite de mon Mondial»

Cela a été le cas. Mais elle a su trouver l’ouverture et les ressources pour remonter des concurrentes. Sur les septante et-une engagées venues des quatre coins du monde, la Namuroise a terminé juste à la première moitié, à la trente-cinquième place. " Avec le Championnat du Monde, la Coupe du Monde de Val di Sole et juste avant Munich(NDLR: pour le Championnat d’Europe qu’elle a terminé à la 33e place) , cela me fera un gros bloc. Raison pour laquelle mon mois de septembre sera plus cool, afin de bien récupérer."