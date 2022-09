Arbitre:M. Vinchent.

Cartes jaunes: Vandenvelde, Bailly, Millien, Théry.

But: Gailliez (1-0, 61e).

SOLRE/SAMBRE:Bilteryst, Boulanger, Fontaine (75eDimeo), Namur (75eLefevere), Théry, Gailliez, Geenen, Patelli, Arnould, Millien (88eCuche), Nicolay.

PÀC/BUZET: Vandenvelde, Servais, A & D Francart, Bailly, Van Roosendael (71eMazzù), Brismez (71eSevera), Giorlando, Ficheroulle, Ravyedts, Vanhorick.

Le sommet entre le leader solrézien et des PàCmen qui cherchent toujours leurs marques en première provinciale s’est joué sur un coup de dés. Un détail qui est venu récompenser l’efficacité locale au détriment de la domination pont-à-celloise. Un homme fait la différence: Nathan Gailliez en allant chercher une faute à la limite du rectangle puis en déposant le coup-franc petit côté, hors de portée d’un Vandenvelde qui venait d’échapper à la rouge. Avant cela, le PàC avait, déjà, contraint Bilteryst à sortir deux ballons chauds sur autant de tentatives puissantes de Van Roosendael et Alan Francart.

Dès la reprise, les hommes de Roch Gérard faisaient le siège du rectangle erquelinnois. Les coups de patte de Giorlando semaient le trouble dans l’arrière-garde locale tandis que les tentatives de Vanhorick passaient à deux reprises du cadre. C’était oublier que les Tuniques Bleues n’ont pas encore pris le moindre but et respirent la confiance. Les protégés de Johan Lardin faisaient le gros et plantaient, même, quelques banderilles en contre. Mais Fontaine était contré par Donovan Francart qui héritait, dans la foulée, d’une dernière possibilité d’égaliser repoussée par le dos d’Arnould. Efficacité maximale pour Solre, toutefois conscient d’être passé par la petite porte, samedi soir.