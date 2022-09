Menés 0-3 après le triplé de Boitte, les Pont-à-Cellois sont revenus au score avec Volkaert, Brismez et D’Ambrosio avant de l’emporter sur un autobut.

Ecaussinnes 3 - Roux 1

Tout se passait bien pour les Roviens avec le but d’ouverture d’Avanzato jusqu’à ce qu’une pluie de cartons s’abatte sur eux. Trois joueurs ont été exclus dans leur rang: Huylebroeck, Avanzato et Verdonck.

Neufvilles 4 - Forchies 3

Le triplé de Bourdon n’a pas empêché la défaite de Forchies.

Goutroux 5 - Houdeng 2

Premier succès en championnat pour les hommes de Christophe Barrit.

Trazegnies 1 - Binche 5

Les Corbeaux n’ont pas fait le poids en dépit de l’ouverture du score de Teuguia.

Divison 3D

Gosselies 3 - Erpion 1

Les Casseroles mènent 2-0 au quart d’heure grâce à Mesplede et Vandercam! Vanstichel réduit l’écart, mais Gosselies reprend deux longueurs d’avance avec Filieux.

Fleurus 0 - Jumet 1

L’unique but de De Smet a suffi au bonheur de Jumet.

Farciennes 5 - Baileux 1

Les promus ne réussissent pas à Baileux. Les visiteurs ont encaissé cinq buts, dont quatre de Taflan.

B-l-Walcourt 3 - Montignies 3

Avec Rochet (2) et Gille comme buteurs, Boussu-lez-Walcourt a longtemps fait la course en tête. Mais les Montagnards ont réussi à arracher un point grâce à Laouhed, Voronin et Merdji.

Jamioulx 1 - Bouffioulx 2

Surpris par Pirquet dès la 1reminute, Jamioulx égalise avant le repos via De Rubeis. Seulement, Boudjema fait basculer ce duel au sommet.

Solre-St-Géry 3 - Ransart 1

Cueillis à froid, les Solréziens vont vite égaliser et prendre leurs distances grâce au doublé d’Hannoteau et à Canard.

Marcinelle 1 - Gerpinnes 2

Houssonloge et Cenci ont permis aux Gerpinnois de s’imposer.

Frasnes 8 - Rance 0

"C’est difficile de gagner quand on encaisse après 30 secondes", fustige le coach rançois, Sébastien Vanhee. La suite de la partie n’a pas non plus souri aux visiteurs qui ont pris huit buts, dont quatre de Lebrun.