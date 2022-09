Gosselies mise sur son état d’esprit

Nicolas Meo en est certain, Gosselies vivra une saison plus sereine."Le groupe est bien mieux balancé. Il y a des gars d’expérience mais également des jeunes qui ont de vraies qualités. Ils peuvent apporter un plus. Ce qui me plaît, c’est cette envie du groupe de tirer dans le même sens."Comme d’autres, Nicolas Meo aurait pu choisir de partir."Cela m’a pris du temps pour poser un choix. J’ai bien réfléchi. Mais j’aime la mentalité de ce club et des personnes qui le composent. J’ai besoin de stabilité et d’un cadre positif. Je suis un des responsables des mauvais résultats de la saison dernière. Je me dois d’apporter un plus à Gosselies pour lui permettre de se maintenir au sein de cette division."Malheureusement, comme Arena, Meo sera suspendu."Mais on a d’autres solutions et on supportera le groupe face à Tertre."