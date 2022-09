Dimanche, place au tournoi international proprement dit. Avo Astérix Beveren et Charleroi VC, pensionnaires de la Ligue A belge, seront opposées à Utrecht, une équipe évoluant au plus haut niveau hollandais. Les matches, tous joués en trois sets secs, sont prévus à 13h30, puis 15h30, et enfin 17h30 (entrée à 5 €). Franck Vivier, le responsable sportif au club, ne peut que se réjouir de cette belle affiche: " Déjà l’an dernier, c’était du lourd avec Oudegem et Anvers. Ces deux formations seront absentes cette fois-ci pour des raisons d’agenda. Heureusement, elles sont remplacées par deux autres équipes belges qui sont aussi depuis de longues années des valeurs sûres de notre championnat. Beveren a ainsi remporté le titre plus d’une dizaine de fois et Charleroi a brillé dans le passé tant en championnat qu’en Coupe d’Europe. Et cerise sur le gâteau pour les gens du coin: le plaisir de revoir à l’œuvre la jeune Romane Neufkens qui après des débuts à Lessines et une grande partie de ses classes à l’académie de volley de Vilvorde vient de rejoindre la formation de Beveren pour y assurer la distribution. À noter encore, le retour au bercail de l’entraîneur de Charleroi, Dimitri Piraux, membre de l’équipe masculine de Basècles quand celle-ci évoluait en LigueA il y a une vingtaine d’années. Certainement un petit plus pour le coach carolo. Un niveau très costaud côté belge. Mais nos compatriotes auront intérêt à se méfier d’Utrecht, club qui ne cache pas ses ambitions en visant le Top 3 de la Eredivisie. Les jeux semblent donc très ouverts et le spectacle sera au rendez-vous."