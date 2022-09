Charleroi balbutie, mais s’impose pour sa première

Cartes jaunes: Halim, Chaibai, Dujacquier.

Carte rouge: El Ghadaaoui (29e).

Pour leur premier match dans la salle de la Garenne, les néo-Carolos dominent mais proposent encore trop de déchet dans le jeu. Le groupe cherche, visiblement ses marques, dans ses mouvements et sa nouvelle enceinte. Adem Birinci, l’entraîneur carolo, fait beaucoup tourner.

Charleroi se crée une dizaine d’occasions franches dont deux poteaux mais les Limbourgeois aussi manquent de réussite. On notera que la suspension d’Elkjimi permet à Yildiz d’occuper les buts locaux. À la pause, le score est de 2-1. Dujacquier et Rahou ont concrétisé la domination carolo mais on aurait pu attendre un écart plus important.

Meilleur après la pause

Les Carolos entament bien la seconde période. Le jeune Malengreaux se met en évidence et Dujacquier trouve à nouveau le poteau des buts adverses. De Bail et Rahou se heurtent au portier d’Hasselt. Le travail finit par payer et suite à un effort de De Bail, Gundogan est isolé pour le 3-1. Dans la foulée, Rahou hérite d’une nouvelle occasion qu’il gâche. Dommage pour les Carolos!

El Ghadaaoui est un peu trop remonté contre l’arbitrage. Il conteste les décisions et reçoit deux cartons jaunes consécutifs. Hasselt se retrouve à quatre à la demi-heure. Charleroi en profite pour creuser l’écart via Dujaquier.

Hasselt, à nouveau au complet, revient dans la course. Laghzaoui relance le suspense. Décidément, rien ne sera simple pour les Carolos lors de cette première journée.

Chaibai, qui étrenne son nouveau maillot, inscrit un but et prend une jaune dans la foulée. Dujacquier est également averti quelques secondes plus tard. Hasselt évolue avec un gardien volant tentant le tout pour le tout. Avec succès. Laghzaoui réduit l’écart.

Ce but ne parvient pas à changer le scénario de la rencontre. Charleroi loupe même le but du KO à une poignée de secondes de fin du match.