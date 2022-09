Fleurus, d’entrée dans le vif

"Pour viser le top 5, car à mon sens cela risque d’être un peu juste pour les play-off, Camille Hislaire et ma fille Loïse devront être à 100% pour tirer les jeunes, explique le directeur sportif Thierry Foerster.Or, Loïse s’est un peu moins bien préparée cet été et cela se sent."

L’apport du fidèle public fleurusien ne sera donc pas de trop pour aller chercher une victoire idéale pour la confiance.