Charleroi et… Charleroi visent le Top 3!

Pour cela, les deux formations ont réalisé une belle campagne de transferts. Outre le fait de s’être servies chez le voisin, elles ont également su attirer quelques pépites. Du côté du Futsal Team Charleroi, il y a trois arrivées notables à signaler, avec les venues de Keko et Wilde, ainsi que le retour de Marvin Ghislandi. Du côté de Charleroi MC, il y a les signatures de Charly Beeckman, De Bail et l’arrivée de… Karim Chaibai."On a voulu frapper un grand coup,explique Éric Simonofski.On a doublé tous les posts. Désormais, on dispose d’un noyau plus étoffé. Cela devrait nous permettre de ne pas connaître la moindre baisse de régime. La saison s’annonce longue et difficile."Pour Aldo Troiani, il fallait du sang neuf, notamment après le vide laissé par le départ d’El Fakiri."On a la chance d’avoir trouvé un accord avec une véritable star. Wilde a tout gagné dans sa carrière. C’est un formidable joueur qui a accepté de porter notre vareuse. Il va nous apporter de l’expérience. Mais il n’est pas le seul. Je suis content du recrutement."

Une salle à partager

L’autre grande nouvelle est l’arrivée de Charleroi MC à… la Garenne."Initialement, on devait évoluer à la place Wilson. Mais la ville de Châtelet ne pourra pas réaliser les travaux escomptés dans les temps. On ne pouvait pas risquer le forfait général. Charleroi a accepté de nous accueillir au COS 1. Mais la salle ne nous convient pas. Finalement, un créneau s’est libéré à la Garenne, pour évoluer en alternance avec nos voisins. C’est un formidable outil pour un club comme le nôtre", lance Éric Simonofski.

"On souhaite la bienvenue à nos voisins. J’espère qu’il y aura du public et de belles rencontres", ponctue Aldo Troiani.