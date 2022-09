Les Thudiniens étaient nombreux dans les tableaux de doubles. Et parmi eux de vrais spécialistes de la discipline qui n’ont pas manqué d’ajouter un titre de plus à leur palmarès! Comme Julien Boeckmans et Morgane Wattiaux, titrés une nouvelle fois en mixte 5 après leur victoire sur Wivine Barbier et le Mont-sur-Marchiennois Alexis Sonet. Wivine s’est consolée avec le titre du mixte 4 qu’elle a remporté avec le Jamelovien Julien Denoncin.

Julien Boeckmans a joué une autre finale: avec Mehdi Zouaoui Boudjeltia, il s’est incliné contre Denoncin, qui empoche donc son deuxième titre du week-end, et Alexandre Valentin.

Deux autres paires locales sont allées au bout: Alexandre Delmotte et Pascal Sapère en messieurs 7, Brigitte Capron et Carine Charlier en dames 5.