Six Lovervalois gagnent à domicile

François n’a pas été le seul Lovervalois à s’imposer à domicile puisque Michaël Lefèvre (B + 2/6) en 35-3, Jérôme Deprez (C15.3) en 45-3 et Philippe Dubisy (C30.6) en 55-4 l’ont imité. Quant à Pierre Gailly (C30.4) et Olivier Javaux (C30.4), ils se sont affrontés à deux reprises en finale. Pierre a pris le titre des 45-4, Olivier celui des 45-5. Soit six vainqueurs du RCIT sur les 14 tableaux pour hommes!

Le dernier carré des messieurs 2 n’était composé que de B-15. C’est Nicolas Trentin du Bjorn’s Club qui en est sorti vainqueur. Son troisième titre du mois d’août après ceux de l’Astrid et du Bertransart.

Battu par Trentin en demie au Bertransart, Charles Renard (B + 2/6) s’était inscrit dans deux tableaux. En 2, il a été sorti dans les qualifs par le B-2/6 Damien Wathelet mais en 3 il est allé jusqu’au bout non sans avoir souffert dans son premier match contre Maxence Delwick qui l’a poussé au tie-break du dernier set. Ses victoires ensuite contre Nathan Chan (B + 2/6) et Romain Guido (B + 4/6) furent plus aisées. Finaliste il y a peu à Lausprelle, il gagne son premier titre dans cette catégorie.

David Camplese (C15.4, TC Gerpinnes), Nicolas Lebecq (C30.3, Kalypso) et Daniel Tran-Huu (C30.5, TC Montagnard) ont aussi gagné leur tableau.

Le Sept d’Or de Elisa Broze

Chez les dames, la Mont-sur-Marchiennoise Elisa Broze (C30.1) continue sa moisson de titres en dames 4: le RCIT est le 7eclub dans lequel elle s’impose. Elle a joué 37 matchs en simple et en a gagné 36! Sa seule défaite fut dans son club, contre la C15.4 Perrine Daubresse, en trois manches!

Ses victoires rapides (deux jeux perdus en deux matchs cette semaine) lui permettent d’enchaîner les tournois avec une grande fraîcheur.

Clémentine Brunée (C15.1, Kalypso), Laudane Lebecque (C30.5, TC MsM), Anne-Catherine Brogniet (C15.5, RTC de Thuin) et Stéphanie Pourbaix (C30.5, TC Jamioulx) sont les autres gagnantes.