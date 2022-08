Si les Carolos ont tenu le coup durant dix bonnes minutes, ils ont dû se résoudre à courber l’échine. Ils ont mis un premier genou à terre à la pause (2-0), avant de devoir complètement s’incliner au début de la seconde période. "C’était une bonne opposition", explique Luca Cragnaz, l’entraîneur d’Anderlecht, nouvelle dénomination de Gooik. "Charleroi a bien défendu et a tenu le rythme durant de longues minutes. On a donc surtout essayé d’user l’adversaire pour enfin trouver la faille. Au début de la seconde période, on a rapidement su planter le troisième but. Cela nous a permis de pousser et de porter le score à 5-0, pour finalement l’emporter 8-1. Je pense que Charleroi est en pleine évolution. Le club doit encore assimiler de gros changements au niveau du noyau. Mais ce sera un adversaire solide au cours de la saison."

Pour Luca Cragnaz, c’est un nouvel indicateur positif. "La préparation se déroule très bien. Le groupe était déjà sur une spirale positive. Il a pu confirmer son état de forme, samedi. La saison sera longue avec de nombreux objectifs. On veut tout gagner en Belgique et tenter d’aller chercher le final 4 ou du moins s’en rapprocher fortement."

Et maintenant l’Europe

Les premières échéances européennes approchent. "On connaît nos adversaires pour le Main round. Le tirage au sort n’a pas été clément, avec deux grosses écuries qui rêvent aussi de la phase finale, à savoir Palma futsal et Kairat Almaty ! Il ne faut pas négliger non plus le Sporting Paris. Notre volonté sera d’aller chercher la première ou la deuxième place, même si trois positions sont qualificatives."

Mais avec son noyau, Anderlecht se doit de viser le top. "On disposait déjà d’une belle ossature, on a pu y ajouter des éléments de qualité. Pour prendre les cas de Fits et Maxi, c’est vraiment le top du top. Le groupe est réceptif. Il vit bien. On évolue au fil des semaines. Je suis très content."

Avec l’arrivée d’Anderlecht dans le projet, il serait opportun pour l’ex-Gooik de passer une marche au niveau européen.