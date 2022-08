Pas de quatrième victoire belge à Baulet

En finale, elle affrontait une Néerlandaise, la tête de série n °4 Stephanie Visscher (804emondiale), qui a empêché une finale 100% belge puisqu’elle avait éliminé Hanne Vandewinkel samedi. Semblant stressée par l’enjeu, Amélie est plutôt mal rentrée dans sa finale, concédant le break d’entrée et encaissant un sévère mais logique 6/1 dans la première manche. Elle équilibre ensuite les échanges, mène 4-2 mais encaisse ensuite quatre jeux consécutifs. Elle ne rejoindra donc pas Kimberley Zimmermann, Elyne Boekens et Lara Salden, les trois Belges qui ont inscrit leur nom au palmarès. Visscher, qui décroche ainsi son premier tournoi pro, est la première joueuse batave à s’imposer à Baulet."Ce fut une semaine parfaite,lançait le directeur du tournoi Fabrice Prévot.Il y a eu du monde toute la semaine et une belle ambiance, spécialement ce jour de la finale. Les activités organisées en marge du tournoi ont aussi très bien marché. La cerise sur le gâteau est la présence d’une Belge en finale. Dommage qu’elle soit passée à côté car dans ses matchs précédents elle m’avait impressionnée."

La finale s’est déroulée devant une belle assistance. Le bourgmestre de Fleurus avait tenu à être présent pour apporter son soutien à ce tournoi qui fait la renommée de sa ville à l’étranger."Nous avons de la chance d’autres grands événements sportifs comme le Grand Prix de cyclisme Albert Fauville mais il est évident qu’en termes de notoriété ce tournoi est très important pour nous,commentait Loïc d’Haeyer.Il a pleinement trouvé sa place dans le calendrier de tennis international et nous espérons bien qu’il la gardera encore de très longues années! Il est aussi très important de par le fait qu’il met à l’honneur le port féminin."

Pérenniser le tournoi

Le bourgmestre tient à souligner la qualité de l’organisation."Ce sont des bénévoles qui travaillent comme des pros!"

Chaque année revient la question de la dotation: le ladies Open pourrait-il devenir un 25000 $ et attirer ainsi des joueuses encore mieux classées?"Il ne faudrait alors pas que ce ne soit qu’un one-shot. Nous aurons un rendez-vous avec Fabrice Prévot pour voir comment il envisage l’avenir et nous le soutiendrons. Je pense qu’il faut surtout pérenniser ce Ladies Open, assurer sa stabilité et sa durabilité. Et ne pas le dénaturer: il faut garder son esprit convivial et familial."