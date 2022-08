L’Olympic et Charleroi peuvent jouer un rôle en vue

L’Olympic n’a pu éviter une mauvaise surprise en coupe AWBB, en se faisant éliminer par Fleurus. Il est vrai que le CFB vaut bien plus qu’une P1, avec l’apport d’Alessio Bastianini et Andréa Michielin, qui ne sont plus à présenter et faisaient encore les beaux jours de Waterloo en P1 il y a quelques mois. De plus, Pascal Chouli ne disposait pas de son noyau au complet, à commencer par Amaury Lefebvre. De retour au bercail après son séjour courcellois, le meneur souffre (déjà) des adducteurs. Ce n’était pas le seul absent puisque manquait aussi à l’appel Piérard et l’un des Blaise. Au complet, l’effectif mont-sur-marchiennois ne manque pas d’allure. Il n’a perdu que deux hommes, Behaderovic (redescendu en P1) et Cauchy (arrêt), largement compensés sur papier par les arrivées, outre Lefebvre, de Peeters de Nivelles et Lefevre de Pont-de-Loup. Pascal Chouli reconnaît qu’il n’avait jamais été confronté à un groupe, l’an passé, incapable de bien vivre. Les légers ajustements devraient permettre de répondre à l’attente, plutôt élevée au vu du potentiel de cette jeune équipe.