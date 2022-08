Les favoris tiennent leur rang

Le carton du week-end est signé Momignies qui n’a eu aucune pitié pour les jeunes d’Erpion. " Les Erpionnais ont réalisé une première mi-temps correcte car on ouvre seulement la marque à la 43e, détaille David Gourisse.Néanmoins, ils n’ont pas été dangereux et on devait mener plus largement, je pense. Après la pause, on a été au-dessus physiquement."

Grand-Reng a de son côté écarté La Buissière (4-0) après un deuxième acte plus abouti.