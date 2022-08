Le jogging Tchalou ne connaît pas la crise

Dans cette période où la fréquentation dans les courses à pied est en nette baisse, être associé à un challenge est un réel plus. Avoir intégré celui de la province de Hainaut assure au jogging Tchalou des Ruelles une participation importante. En 2018, il n’y avait que 49 coureurs. Ce dimanche, l’épreuve organisée par le club de volley depuis sa Shape’N Go Arena en a attiré 345, répartis équitablement entre les deux distances. C’est certes une dizaine en moins que l’an dernier mais vu la conjoncture actuelle une belle satisfaction pour Benjamin Sottiaux et son équipe.