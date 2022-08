Les Frasnois se retrouvent à dix suite à la double carte jaune de Bronckaert pour rouspétance."On a dû mettre le bus jusqu’à la mi-temps, explique le coach frasnois, Mathieu Van Yperzeele.En deuxième période, nous nous sommes créés plus d’occasions. Mais nous sommes heureux de repartir avec un point."

Jumet B 2 - Farciennes 1

Les Farciennois ouvrent la marque avec Taflan. Mais les Jumétois recollent au score avec Kibour avant le penalty d’Arahou.

Fleurus 2 - Marcinelle 1

Menés au score, les Fleurusiens sont allés chercher leur 1ersuccès grâce à Konate et De Kleermaeker.

Bouffioulx 3 - Boussu-l-W 2

Les Buffalos remportent une 2evictoire consécutive avec le doublé de Boudjema et l’inoxydable Boumediane.

Montignies B 2 - Solre-st-Géry 2

Les Solréziens ont vite pris le contrôle via Hannoteau et De Coster."Notre système de jeu demande beaucoup d’efforts et certains joueurs étaient carbonisés", constate leur entraîneur, Gianni Amico. Les Montagnards en ont profité pour arracher un point.

Ransart B 1 - Gosselies B 2

Gosselies remporte le derby carolo grâce à un but de Filieux à la 75e.

Rance 1 - Jamioulx 4

Bilan de 6/6 pour Jamioulx qui sort vainqueur grâce à Rousseau et surtout Romeyns, auteur d’un coup du chapeau.

Erpion B 5 - Gerpinnes B 1

Chez les Erpionnais, c’est Vanstichel qui a planté un triplé. Ndebe et Colinet ont aussi participé à la démonstration locale.

Division 3C

Forchies 2 - RAAL B 2

Malgré une avance de deux buts, acquise grâce à Godefroid (3e) et Cuypers (17e), les Filamarchois ont dû laisser filer deux points.

Morlanwelz B 2 - PàC B 2

Les Pont-à-Cellois qui accusent un retard de deux buts à la demi-heure. Sur coup-franc, Van De Meersch sonne la révolte visiteuse. En prenant un maximum de risques, Merckx égalise et offre le nul à ses couleurs.

La Buissière 7 - Traegnies Sp 1

Les Trazegniens n’ont pas fait le poids face aux Frontaliers qui menaient déjà 6-0 au repos.

Binche B 4 - Goutroux 1

Le score est sévère pour des Goutrousiens qui avaient égalisé via Vanhaelwijn à la 42e.

Estinnes B 3 - Roux 2

Le doublé d’Avanzato n’a servi à rien, Estinnes avait déjà creusé l’écart.