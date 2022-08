Place aux play-off

Du côté de Kerksken, Nicolas Nantel était préservé en vue des play-off, le foncier s’alignant en devanture. L’adversaire, Galmaarden, n’a pas démérité au rectangle mais les Alostois n’ont pour ainsi dire eu aucun déchet, que ce soit à la frappe comme au tamis. D’où un score sévère de 13-3.

Maubeuge a également cartonné face à Wieze (13-4). Le vent soufflait face au rectangle. Cela n’a pas empêché William Cassart de se mettre en évidence, en jouant malin, et Timmy Joos de rappeler qu’il restait, à 47 ans (!), une véritable force de la nature.

Derrière, cela n’a pas bougé non plus. La défaite de Baasrode permet certes à Acoz de revenir sur les Assurés. Cependant, ces derniers conservent leur quatrième place à la faveur du nombre de victoires. Chez le dernier de Hamme-Zogge, Isières n’a pas été accroché longtemps. Enfin, Mont-Gauthier, face à un adversaire d’Ogy trop déforcé, sans Daubechies et Masure blessés, assure sa 7e place par rapport à Wieze, lequel disputera donc les play-off grâce à la défaite de Grimminge contre Acoz.

Voici donc le programme des play-off de samedi prochain: Wieze – Thieulain, Mont-Gauthier – Kerksken, Isières – Maubeuge et Acoz – Baasrode. Les luttes-retour auront lieu dimanche sur le terrain des seconds nommés. Rappelons que les play-down se disputeront sous la forme d’un mini-championnat de six journées.