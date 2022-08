Gosselies n’avait pas les mêmes armes

Cartes jaunes : Meo, Ippolito, Wildemeersch, Bertoncello, Santinelli.

Buts : Lépicier (1-0, 32e), Cardon (2-0, 41e; 3-0, 55e), Wildemeersch (4-0, 85e), Dupire (5-0, 90e).

MONS :De Wolf ; Bachy, Diakhaby, Dupire, Milokwa ; Lépicier (76eStevens), Wildemeersch, Cordaro (75eMbenti), Zorbo (70eFosso), Ippolito, Cardon (65eLefranc).

GOSSELIES :Moriconi ; Santinelli, Meo, Kourouma, Latragna (58eAlestra) ; Bonomini (58eBollens), Adam, Bertoncello, Qoli, Diansangu (64eBoumediane), Arena.

Au Tondreau pour commencer le championnat, Gosselies savait que ce ne serait pas facile. Et le résultat final en atteste largement. Mais plus que les cinq buts encaissés, c’est l’incapacité de Gosselies à mettre le pied sur le ballon et à inquiéter le gardien montois, surtout en deuxième période, qui a orienté l’évolution de la rencontre.

La soirée fut donc cauchemardesque avec cinq buts encaissés. Pourtant, c’est Gosselies via une frappe de Qoli à l’entrée du rectangle dans l’axe qui s’est créé la première toute grosse occasion. Mais la frappe a atterri sur le poteau alors que le gardien était battu."C’est le tournant du match", lance le coach montois Laurent Demol.

Face aux flancs percutants montois, Gosselies a souffert et les assauts se sont multipliés plutôt de ce côté-là. Les rares occasions adverses ne l’ont été que timidement ou sur phases arrêtées. Comme avant la demi-heure de jeu où Quoli ne cadrait pas sur coup franc ou encore cinq minutes plus tard via Bonomini de la tête sur une passe en retrait d’Arena. Mais si elle était cadrée (et même à bout portant), la reprise n’a pas inquiété plus que ça De Wolf qui n’avait pas non plus à s’employer sur un drop d’Arena juste avant la pause.

20 minutes, c’est trop peu

La deuxième mi-temps n’a ensuite pas permis à Gosselies d’inquiéter un tant soit peu les Montois."On savait qu’on allait subir, commentait le capitaine Luca Santinelli.C’est vrai que si on fait 0-1, on peut assister à un autre match. Mais finalement, on rentre aux vestiaires avec un 2-0..."

Évidemment, en n’ayant pas les mêmes armes et face à des Montois qui voulaient à tout prix rendre hommage à leur supporter décédé, la tâche était compliquée."On a quand même montré de belles choses mais on a surtout tenu 20 minutes. En face, on a peut-être joué contre les futurs champions. On les a fait douter les 20 premières minutes mais il faut réussir à le faire 90 minutes. Il nous a manqué un peu de réussite. On a joué une équipe très ambitieuse, il y avait plus d’envie, ils ont plus joué en collectif et ils ont bien profité des temps forts."

Il faudra analyser cette rencontre pour ne pas connaître la même saison que la saison dernière."On reçoit Tertre samedi, on doit pouvoir lancer notre saison à la maison."