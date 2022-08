VIDEO | Des duos vainqueurs inédits au Bois du Cazier

Pour rendre l’épreuve encore plus festive, de nombreuses activités étaient proposées: animation musicale et concert d’une ancienne candidate de "The Voice" (Magic Astrid), une balade sur les terrils, château gonflable et grimages pour les enfants, entre autres.

Cent dix-neuf paires se sont élancées après un briefing des deux organisateurs Pierre Greffe et Stéphane Denoiseux. Ce sont des duos totalement inédits qui se sont imposés. Arrivés les premiers au pied des châssis à molettes, les Carolos Simon Nihoul et Thomas Février étaient peu abasourdis de l’avoir emporté sur le circuit court (8,5 km)."Nous nous devons de remercier Camille, la compagne de Thomas, car c’est elle qui nous a suggéré de nous inscrire!",lançait Simon."Nous n’avions jamais fait de run-bike ensemble. Pour moi, c’était même le tout premier que je faisais!"

"Les transitions se faisaient naturellement,poursuivait Thomas.Nous alternions tous les 400 mètres environ. Nous avons rapidement pris les devants mais avons été surpris par le retour en force à deux kilomètres de l’arrivée de Gabriel Sainthuile et Gauthier Dardenne. Il a vraiment fallu tout donner pour ne pas se faire avoir!"

Vainqueurs l’an dernier, les jeunes Gabriel (14 ans) et Gauthier (15 ans) ne sont pas passés loin du doublé."Nous avons tellement cravaché pour revenir qu’il nous a manqué un peu de fraîcheur à la fin pour passer devant. Il faut aussi reconnaître que les deux devants nous étaient très forts. Nous avons amélioré notre chrono de l’an dernier, ce qui était l’objectif."

Un duo mixte sur le podium

Au milieu des attardés du circuit court, le Froidchapellois François Masson et le Cerfontainois Jonathan Lecharlier ont déboulé dans la ligne droite menant à l’arrivée. Ce sont eux les grands gagnants du circuit long."Nous faisons régulièrement des run-bikes mais c’est la première fois que nous en faisons un ensemble,précisait Jonathan. On aurait signé des deux mains pour un Top 5!"

"On maîtrise bien la discipline,soulignait François.C’est un avantage certain. Nos relais rapides nous ont permis de prendre les devants. A priori notre association ne devait être qu’un one-shot mais notre victoire pourrait changer la donne!"

Le couple Déborah De Roover/Steven Junior Michot s’est classé à une remarquable troisième place."Le run-bike est un des rares sports qui nous permet de concourir ensemble. Et notre niveau individuel tend de plus en plus à se rapprocher."