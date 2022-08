«Un championnat plus ouvert» pour Thuin

La saison dernière, Thuin a manqué le tour final pour un petit point. Souvent placés mais jamais gagnants, les Thudiniens restent de solides adversaires, au fil des saisons. Un groupe bien balancé, dirigé par un entraîneur qui connaît la série. Cette saison, encore, ils espèrent réaliser le meilleur championnat possible. « On verra, lance Thomas Licot, l’entraîneur. Je ne vais pas parler de la colonne de gauche ou d’autre chose. On joue toutes nos rencontres avec l’envie de les gagner. On est toujours aux alentours des mêmes positions, chaque saison. Je pense surtout que ce championnat est plus ouvert que jamais. Il m’est impossible de désigner un favori. Par contre, je suis certain que cela peut aller très vite dans le mauvais sens si on loupe le début de l’exercice. Il faudra prendre des points rapidement, sous peine de se retrouver en difficulté. » Thuin a conservé son ossature. « On a gardé notre groupe, on y a ajouté quelques jeunes et de bons renforts. On devait avoir plus de solutions au niveau offensif. C’est ce qui a manqué la saison dernière. De plus, on a eu un départ et une blessure. Je suis content des nouveaux. Ils apportent clairement un plus. On a trouvé un deuxième gardien et un bon back également. »