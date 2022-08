L’entrée dans la compétition relève du challenge pour les Gosseliens cette saison. Mons est un des épouvantails de la série."Si je devais citer trois favoris pour le titre, je dirais Mons, Tournai et Manage,pointe Antonio Passalacqua, l’entraîneur du RGS.Les Montois ont fait de gros transferts pour affirmer leurs ambitions. On sait aussi que jouer là-bas, dans un stade digne de la D1 devant des supporters très chauds, c’est toujours compliqué. Mais cela doit constituer une source de motivation. Quand on est un compétiteur, c’est pour ce genre de rencontres que l’on s’entraîne dur chaque semaine."

Les ambitions des deux équipes sont très différentes. Mons veut accéder à la D2 à l’issue de la saison, Gosselies tient à assurer son maintien le plus rapidement possible."C’est pour cela que nous devons entamer cette saison de la meilleure manière possible. Si nous enregistrons rapidement des résultats positifs, nous éviterons de revivre le stress de la saison dernière. Mais je suis confiant. Nous avons réalisé une bonne préparation. Vu le nombre de nouveau éléments dans le groupe, il nous faudra encore deux ou trois semaines pour être totalement prêts mais la mentalité est excellente."Pour se donner un maximum de chances, les Gosseliens ont acté deux derniers renforts ceux de Vedat Kurbali (attaquant, Oppagne) et Ritchie Makunga (offensif, Ganshoren).