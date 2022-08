Le Futsal My Cars Charleroi file à… la Garenne!

Le Futsal My Cars a déménagé cette saison, en raison de sa salle qui n’était plus aux normes. Au revoir Châtelineau, bonjour Charleroi. Si au départ, les nouveaux Carolos devaient évoluer au Cos 1, c’est finalement à la Garenne qu’ils joueront!"C’est la bonne nouvelle de la semaine,lance Éric Simonofski, le président.On va aller jouer à la Garenne, en alternance avec le Futsal Team Charleroi. C’est une salle qui correspond à votre volonté de grandir et d’évoluer. Le revêtement du Cos 1 n’était pas idéal pour notre jeu. On devait réagir."