Lompret, terre d’accueil des traileurs

Les personnes présentes avaient la possibilité de voir les participants en plein effort à la Queue du Lac de Virelles, au restaurant "L’Eau Blanche", à l’entrée de la Carrière de la route de Lompret, à la sortie Aublain-Dailly ou encore au rond-point du zoning de Chimay.

Comme souvent dans des trails présentant plusieurs distances, ce sont les plus courtes qui ont rassemblé le plus de monde. Rien que sur le 21 km (580m D + ), un tracé qui portait le nom de "Foulée de César", ils étaient 230. Alors qu’il réside à Heppignies où se déroulait une course après-midi, Andreas Pahos a fait parler son amour pour le trail et s’est donc rendu à Lompret. Il n’a pas regretté le déplacement puisqu’il s’y est imposé comme il l’avait fait quelques jours plus tôt à l’Enfer du Viroin à Nismes (sur le 25 km). Il a devancé le champion de la course d’orientation Fabien Pasquasy alors que Stéphane Mouchet, l’enfant du village, termine 5e. Louise Bourgonjon est la première dame.

Ils étaient un peu moins nombreux (160) sur le 11 km (320m D + ), "la Belle de Blaimont". La victoire est pour le Namurois Mathieu Piron et pour la Rançoise Sabine Fostroy.

Des spécialistes sur le long

Sur les deux plus longues distances, on retrouvait beaucoup de spécialistes de la discipline, dont certains venaient de Flandre et de la France toute proche. Sur le tracé de 31 km (800m D + ), Pieter Rogge a été le plus rapide des 76 traileurs. Chez les féminines c’est la Française Flavie Dupagny qui a devancé toutes les autres concurrentes. Enfin, sur le 42 km (1100m D + ), distance qui a rassemblé 59 sportifs, Henri Simoen a mis un peu plus de 3h20 pour rejoindre l’arrivée. Sept dames étaient sur la ligne de départ et trois d’entre elles se sont suivies de près. Par ordre d’arrivée: Kathleen Cuisenaire, Audrey Frooninckx et Fanny Delfosse. A l’arrivée, la petite Chimay était bien méritée pour toutes et tous!

Résultats

11 kilomètres

1. Piron Mathieu 53’16, 2. Fevrier Thomas 55’22, 3. Alvagno Michele 57’13, 4. Hennequenne Romain 58’16, 5. Museux Firmin 59’07, 6. Blossier Aurelien 59’19, 7. Remi Thunus 1’00’32, 8. Dropsy Antoine 1’00’51, 9. Baudoin Yessi 1’01’23, 10. Hanoulle Remy 1’03’33, 11. Van Buggenhout Thomas 1’05’43, 12. Alcover Michael 1’05’53, 13. Blequit Alex 1’05’57, 14. Scaillet Vincent 1’06’30, 15. Leysen Jef 1’06’59, 16. Moulin Quentin 1’07’01, 17. Dochy Gregoire 1’08’21, 18. Houben David 1’08’33, 19. Motquin Arnaud 1’09’11, 20. Verhaeghe Martijn 1’09’21, 21. Chanteux Alexandre 1’09’57, 22. Libert Olivier 1’10’05, 23. Verbruggen Yves 1’11’03, 24. Pinget Jean-Francois 1’11’30, 25. Fostroy Sabine 1’11’50, 26. Detre Pascal 1’12’04, 27. Petrella Nicolas 1’12’16, 28. Degaigne Ludovic 1’12’20, 29. Bertrand Bruno 1’12’56, 30. Verbruggen Aurelie 1’13’29, 31. Antoine Eddy 1’13’58, 32. Loquet Thomas 1’15’00, 33. Binon Frederique 1’15’07, 34. Loiseaux Michel 1’15’07, 35. Drygalski Joel 1’15’38, 36. Bouyard Frederic 1’15’53, 37. Counen Olivier 1’15’54, 38. Bultot Steven 1’16’56, 39. Degezelle Stephane 1’17’09, 40. Henrard Etienne 1’17’09, 41. Gort Gosse 1’17’21, 42. Fichet Dominique 1’17’42, 43. Lievin Tristan 1’18’50, 44. Delarge Audrey 1’18’50 45. Lechat Paul 1’19’07, 46. Seron Claude 1’19’16, 47. Vermoeven Olivier 1’19’17, 48. Delanghe Yves 1’19’45, 49. Angri Elias 1’19’45, 50. Pochet Thierry 1’19’49, 51. Leyman Eddy 1’19’54, 52. Wausort Pascal 1’20’03, 53. Caubet Stephanie 1’20’15, 54. Caubet Geraldine 1’20’15, 55. Mayne Olivier 1’20’16, 56. Lepage Caroline 1’20’17, 57. Colot Marie 1’20’19, 58. Fichet Laurent 1’21’06, 59. Crohin Gaetan 1’21’12, 60. Sneessens Alain 1’21’42, 61. Derzelle Issac 1’21’43, 62. Colot Helene 1’22’08, 63. Brancart Bastien 1’22’30, 64. Brancart Laurent 1’22’30, 65. Massin Gregory 1’22’50, 66. Delobel Emmanuelle 1’22’56, 67. Brouillet Laura 1’22’56, 68. Bailly Julie 1’23’05, 69. Dessenius Julie 1’23’33, 70. Depret Clotilde 1’24’11, 71. Subseque Frederique 1’24’25, 72. Attianese Léo 1’24’27, 73. Clermont Gabrielle 1’25’46, 74. Benedetti Gaetan 1’26’14, 75. Benedetti Coralie 1’26’14, 76. Axensalva Renaud 1’27’06, 77. Gauthier Cecile 1’27’12, 78. Jeanmenne Ludovic 1’27’23, 79. Coppin Ophelie 1’27’39, 80. Berteaux Elise 1’27’40, 81. Nicolas Yvan 1’27’50, 82. Draux Caroline 1’28’07, 83. Tilliere Ludivine 1’28’14, 84. Coppalini Giacomo 1’28’43, 85. Flahaux Charlotte 1’29’29, 86. Wautie Amandine 1’29’29, 87. Spagnuolo Angelo 1’29’33, 88. De Couvreur Mathilde 1’29’42, 89. Falise Julien 1’29’55, 90. Robin Francois 1’29’55, 91. Rigole Quentin 1’30’03, 92. Julien Arnaud 1’30’05, 93. Le Jeune Pascale 1’30’26, 94. Tiberghien Gustaaf 1’31’12, 95. Dussart Delphine 1’33’02, 96. Torrekens Isabelle 1’33’02, 97. Bosschem Olivier 1’33’22, 98. Raimond Olivier 1’33’31, 99. Mahut Waline Eleonore 1’33’34, 100. Cuvelier Francois 1’33’34, 101. Daix Christiane 1’33’37, 102. Lemoine Severine 1’34’43, 103. Ritucci Michel 1’34’50, 104. Gille Daniel 1’34’51, 105. Putseys Barbara 1’36’26, 106. Bedoret Vincent 1’36’26, 107. Debodt Cecile 1’36’26, 108. Gany Pascale 1’36’47, 109. Clement Jerome 1’36’49, 110. Dehoust Marianne 1’38’37,...

21 kilomètres

1. Pahos Andreas 1’38’51, 2. Pasquasy Fabien 1’43’58, 3. Mahy Theo 1’46’44, 4. Thonet Sebastien 1’47’55, 5. Mouchet Stephane 1’48’39, 6. Broquet Maxime 1’49’22, 7. Lettens Thomas 1’49’51, 8. Bouman Gilles 1’55’47, 9. Jauquet Cyril 1’56’13, 10. Bourgonjon Louise 1’58’18, 11. Preaux Tom 1’59’00, 12. Lieutenant Nicolas 1’59’33, 13. Nicolas Jonathan 2’1’33, 14. Hocquet Adrien 2’2’42, 15. Rassaerts Frederik 2’04’10, 16. Hardy Eric 2’05’22, 17. Leempoel Sebastien 2’05’54, 18. Lechat Jean 2’06’06, 19. Stilite Yoann 2’06’50, 20. Graumann Frederic 2’06’52, 21. Dholander Greg 2’07’12, 22. Tabary Ewald 2’08’31, 23. Delers Maximilien 2’09’07, 24. Bocklandt Julian 2’09’39, 25. Leuridan Casimir 2’09’42, 26. Laus Raffaele 2’09’44, 27. Collart Michael 2’11’07, 28. Pigeolet Lucien 2’11’08, 29. Mortier Berend 2’12’13, 30. Dambroise Yves 2’12’27, 31. Gossiaux Julien 2’12’27, 32. Dumanet Yoann 2’12’34, 33. Goffin Antoine 2’13’17, 34. Hocquet Patrice 2’13’40, 35. Sorel Renaud 2’15’39, 36. Van Der Gracht Leopold 2’16’10, 37. Blondeaux Yannick 2’16’18, 38. Kurek Laurent 2’18’21, 39. Degeimbre San 2’18’32, 40. Lhermitte Francis 2’18’56, 41. Guiot Fabrice 2’18’57, 42. Peccenini Stephane 2’19’05, 43. Cawet Quentin 2’20’05, 44. Dujeux Frederic 2’20’05, 45. Parent Jean-Francois 2’20’10, 46. Duthoo Frederic 2’20’16, 47. Boris Erauw 2’20’24, 48. Janson Quentin 2’20’24, 49. Kairouani Kerim 2’20’47, 50. Gilmaire Emmanuel 2’20’56, 51. Bedoret Geoffrey 2’20’59, 52. Leroy Luc 2’21’13, 53. Decoux Cedric 2’21’27, 54. Magotteaux Nicolas 2’21’35, 55. Maudoux Lionel 2’21’52, 56. Genestar Gregory 2’21’58, 57. Storme Remy 2’22’16, 58. Basselier Nicolas 2’22’20, 59. Michalkiewicz Julien 2’22’27, 60. Marenne Flavien 2’22’40, 61. Milon Alban 2’22’42, 62. Chauvin Sarah 2’24’07, 63. Marchi Stephane 2’24’07, 64. Leonard Colin 2’24’14, 65. Deprez Aurelien 2’24’47, 66. Gerard Vincent 2’24’48, 67. Leriche Mathieu 2’24’50, 68. Carette Alain 2’25’35, 69. De Munck Pierre 2’25’44, 70. Pagnier Tiphaine 2’25’56, 71. Deom Kevin 2’26’09, 72. Delatte Sylvain 2’26’13, 73. Malvoisin Florian 2’27’21, 74. Geerts Sebastien 2’27’33, 75. Marlier Emilie 2’28’10, 76. De Schrynmakers Jean 2’28’20, 77. Trovato Giuseppe 2’28’28, 78. Naze Olivier 2’29’11, 79. Creteleine Roland 2’29’16, 80. Rodrigues De Castro Romain 2’30’09, 81. Grosso Pascal 2’30’58, 82. Bakker Feite 2’31’20, 83. Desmons Richard 2’31’24, 84. Patin Lorine 2’31’25, 85. Moiens David 2’32’27, 86. Lopes Cassio 2’32’32, 87. Debaise Pascal 2’32’35, 88. Leirens Quentin 2’33’05, 89. Mattez Melanie 2’33’17, 90. Christiaens Jean-Charles 2’33’37, 91. Valentin Johanna 2’34’17, 92. Delforge Jean-Sebastien 2’34’29, 93. Brehain David 2’34’44, 94. Barbencon Angelique 2’35’06, 95. Marchal Luc 2’35’50, 96. Andre Stephane 2’36’05, 97. Foguenne Olivier 2’36’38, 98. Biche De Vinck Geoffroy 2’37’00, 99. Bechet Cecile 2’37’10, 100. Bachely Geoffrey 2’37’59, 11. Brisson Dorothee 2’38’38, 102. Amant Stephane 2’38’39, 103. Minet Virginie 2’39’16, 104. Limonier Sophie 2’40’05, 105. Hotat Michel 2’40’22, 106. Lebrun Louisien 2’40’58, 107. Poncet Hugues 2’41’05, 108. Catteau Xavier 2’41’31, 109. Janssens Wouter 2’42’25, 110. Willaert Sven 2’42’25, 111. Van Den Brande Hans 2’42’27, 112. Serafin Lorenzo 2’42’42, 113. Thiry Geoffrey 2’42’52, 114. Milewski Patryk 2’43’08, 115. Vanderlin Gerard 2’43’15, 116. Contesse Olivier 2’43’46, 117. De Pestel Sylvere 2’43’51, 118. Leonard Frederic 2’44’07, 119. Nicolas Jerome 2’45’37, 120. Delanote Antoine 2’45’46, 121. Defreyne Charlotte 2’46’55, 122. Vanpoucke Christian 2’46’58, 123. Gregoire Cyrielle 2’47’37, 124. Champion Luc 2’47’38, 125. Bourtembourg Vincent 2’47’38, 126. Beguin Dimitri 2’48’14, 127. Lemaire Martin 2’48’15, 128. Legros Vanessa 2’48’27, 129. Foret Gregory 2’48’28, 130. Destree Marie 2’48’29, 131. Grambras Aurelie 2’49’03, 132. Lecomte Michel 2’49’10, 133. Roland Eglantine 2’49’24, 134. Delecasse David 2’49’27, 135. Capizzi Vincenza 2’49’48, 136. Louineau Olivier 2’50’02, 137. Di Marco Claudio 2’50’22, 138. De Pestel Herve 2’50’35, 139. Hardy Matheo 2’50’40, 140. Cordier Aurore 2’50’54, 141. Figue Sebastien 2’50’54, 142. Boquet Frederic 2’51’32, 143. Delcambre Daphne 2’52’01, 144. Van Poppel Thierry 2’52’17, 145. Millet Virginie 2’53’07, 146. Damien Adrien 2’54’02, 147. Landrie Isabelle 2’54’13, 148. Dubuisson Nicolas 2’54’31, 149. Peeters Frederic 2’54’36, 150. Garcia Joaquin 2’54’56, 151. Van Mollekot Christophe 2’55’11, 152. Van Den Berg Frederic 2’55’13, 153. Malbrecq Bernard 2’55’13, 154. Thiry Felix 2’55’52, 155. Leoni Muriel 2’56’05, 156. Baudesson Aurelie 2’56’05, 157. Degrelle Vincent 2’56’32, 158. Bernard Jean 2’56’41, 159. Mestdagh Michel 2’57’20, 160. Leyssens Valerie 2’57’26, 161. Delitte Benedicte 2’57’38, 162. Balty Patricia 2’58’13, 163. Demeulenaere Sophie 2’58’52, 164. Biasino Michael 2’58’58, 165. Szulc Celine 2’59’18, 166. Gobert Samuel 2’59’18, 167. Fameree Pierre 2’59’26, 168. Stilite Frank 3’00’24, 169. Strijbol Nele 3’2’31, 170. Remy Bertrand 3’2’49, 171. Paul Geoffrey 3’2’50, 172. Dupont Philippe 3’03’25, 173. Ronday Nicolas 3’04’06, 174. Hourriez Maximilien 3’04’54, 175. Di Marco Ilario 3’05’06, 176. Lambin Veronique 3’05’12, 177. Boulanger Nicolas 3’05’13, 178. Salmon Luc 3’05’13, 179. Hoquez Isabelle 3’05’13, 180. Verscoore Dimitri 3’05’14, 181. Vandermouten Amandine 3’05’31, 182. Leroy Audrey 3’05’44, 183. Weber Valerie 3’06’08, 184. Lefour Florence 3’08’16, 185. Jacquet Quentin 3’09’39, 186. Dardenne Quentin 3’09’40, 187. Saporito Sylvano 3’09’48, 188. Blondeau Frederic 3’10’25, 189. Previte Sabrina 3’11’09, 190. Spilmont Christophe 3’12’57, 191. Lethe Vincent 3’14’28, 192. De Pestel Sarah 3’14’53, 193. De Pestel Coline 3’14’53, 194. Batistic Patrick 3’15’03, 195. Sljapic Violetta 3’17’34, 196. Gallez Laurence 3’17’46, 197. Honore Melanie 3’17’46, 198. Welschen Anne 3’18’19, 199. Delvaux Sylvie 3’18’20, 200. Ryckebosch Ludwig 3’20’02, 21. Gorniak Alain 3’20’11, 202. Pinna Melissa 3’20’40, 203. Lechat Mathilde 3’23’03, 204. Collart Marcelle 3’23’04, 205. Lelievre Amelie 3’23’41, 206. Lelievre Thierry 3’23’41, 207. Renard Pascal 3’23’56, 208. Hamdoun Laura 3’23’56, 209. Crepin Benoit 3’23’56, 210. Vandendorpe James 3’23’58, 211. Van Driessche Jeremy 3’24’46, 212. Gillain Anne-Francoise 3’26’09, 213. Gilliard Sabrina 3’26’28, 214. Stroobants Anne 3’29’07, 215. Germanova Desi 3’29’07, 216. Scolas Benedicte 3’33’25, 217. Van Der Eerden Mathieu 3’34’16, 218. Schrauwen Willem 3’34’16, 219. Macarez Jean-Charles 3’34’25, 220. Pattyn Beatrice 3’37’36, 221. Migliore Vincent 3’43’06, 222. Migliore Christophe 3’43’08, 223. Durant Thibaut 3’50’00, 224. Balossier Dominique 3’50’48, 225. Dumont Ludivine 3’50’48, 226. Vanderlin Charlene 3’50’48, 227. Staquet Laurent 3’52’10.

31 kilomètres

1. Rogge Pieter 2’45’17, 2. Lohest François 2’54’00, 3. Cailler Steve 2’58’42, 4. Jacques Benoit 3’1’39, 5. Chretien Frederic 3’2’20, 6. Dupagny Flavie 3’03’05, 7. Drigo Nicolas 3’05’58, 8. Froment Aurelien 3’07’15, 9. Frangella Fabrizio 3’08’09, 10. Mory Alex 3’08’18, 11. Verhaeghe Tom 3’09’15, 12. Deruyck Bram 3’09’16, 13. Lheureux Francois 3’10’1, 14. De Nuynck Michiel 3’11’42, 15. Goffin Etienne 3’14’19, 16. Urbain Baudouin 3’14’42, 17. Francq Warren 3’15’37, 18. Leurquin Stany 3’18’17, 19. Paquet Olivier 3’19’53, 20. Michaux Didier 3’20’02, 21. Dieu Michael 3’21’1, 22. Hansol Hansol 3’21’23, 23. Touzeau Jean-Luc 3’22’39, 24. Forge Kevin 3’23’33, 25. Gheeraert Stephane 3’23’47, 26. Harpigny Cedric 3’25’20, 27. Thurion Evan 3’29’06, 28. Wancquet Florent 3’29’25, 29. Drouillon Colin 3’33’07, 30. Petitjean Thierry 3’33’22, 31. Simon Nicolas 3’33’22, 32. Walem Olivier 3’34’1, 33. Rochette Arnaud 3’34’15, 34. Moraux Samuel 3’34’16, 35. Servais Cavier 3’34’41, 36. Sauvage Maxime 3’36’04, 37. Abraham Steve 3’37’16, 38. Abraham Jordan 3’37’17, 39. Ghysels Frederic 3’38’08, 40. Gaffe Clement 3’39’28, 41. Traina Christophe 3’40’37, 42. Flandin Nico 3’41’1, 43. Kevers-Leclercq Jean 3’41’16, 44. Vanmaele Didier 3’41’20, 45. Baudeau Julien 3’41’27, 46. Jouret Julien 3’43’15, 47. Gelpi Michael 3’44’02, 48. Floin Timmy 3’50’38, 49. Lefebvre Christel 3’54’22, 50. Kivits Genevieve 3’55’31, 51. Cortelletti Enzo 3’55’49, 52. Iuga Iulian 3’57’57, 53. Lecuyer Fred 3’59’37, 54. Bouillet Melanie 4’00’02, 55. Velasco Sebastien 4’1’23, 56. Christiaens Cindy 4’03’02, 57. Verpoorte Alain 4’06’09, 58. Vergaelen Quentin 4’06’42, 59. Van Deynze Lauranne 4’10’37, 60. Mathieu Jacques 4’10’39, 61. Durnez Martijn 4’11’54, 62. Dupont Laurent 4’13’43, 63. Denglos Louise 4’13’45, 64. Paelinck Christophe 4’14’18, 65. Grevisse David 4’21’00, 66. Francois Christophe 4’23’19, 67. Van Driessche Valentin 4’26’44, 68. Bera Jocelyn 4’29’29, 69. Cantiniau Bruno 4’29’41, 70. Chevalier Jean 4’30’18, 71. Idir Makhlouf 4’31’48, 72. Lacroix Bernard 5’12’11.

42 kilomètres

1. Simoen Henri 3’23’30, 2. Eiselin Maxime 3’25’02, 3. Tassiaux Vincent 3’45’57, 4. Masson Francois 3’54’29, 5. Renard Yves 3’57’1, 6. Masson Charles 3’59’55, 7. Leurquin Augustin 4’00’12, 8. Marion Yves 4’1’17, 9. Gaye Jean-Francois 4’2’48, 10. Leroy Benjamin 4’04’27, 11. Detrait Hugues 4’08’11, 12. Dupont Sebastien 4’09’44, 13. Hollevoet Nicolas 4’11’16, 14. Aglave Antoine 4’11’39, 15. Verbesselt Kevin 4’13’59, 16. Carpentier Francois 4’14’36, 17. Hussin Louis 4’17’05, 18. Mahieu Frederic 4’18’09, 19. Debout Nicolas 4’24’07, 20. De Pestel Blaise 4’25’18, 21. Canon Mathieu 4’31’38, 22. Voortman Guillaume 4’32’36, 23. Fraiture Thomas 4’36’03, 24. Habay Aurelien 4’38’20, 25. Cuisset Guillaume 4’38’27, 26. Siou Yann 4’41’10, 27. Varlez David 4’42’35, 28. Deperchin Luc 4’44’14, 29. Cuisenaire Kathleen 4’44’20, 30. Frooninckx Audrey 4’46’42, 31. Delfosse Fanny 5’00’11, 32. Constant Nicolas 5’03’52, 33. De Cock Christian 5’04’08, 34. Page Benjamin 5’05’52, 35. Plet Cedric 5’07’14, 36. Camilletti Anne Sophie 5’07’27, 37. Lestienne Florence 5’08’58, 38. Melotte Frank 5’10’22, 39. Bruneau Yaelle 5’13’25, 40. Choquet Guillaume 5’15’31, 41. Fauville Marie-Aline 5’15’59, 42. Serafin Adrien 5’15’59, 43. Joannes Emilien 5’18’58, 44. Sebastien Barthes 5’31’23, 45. Rousseau Jean-Francois 5’31’25, 46. Leonard Nicolas 5’33’49, 47. Camilletti Guillaume 5’55’50, 48. Lemaire Sebastien 6’00’27, 49. Kaersoel Sebastien 6’00’28, 50. Empain Daniel 6’2’15, 51. Badin Dirk 6’2’16, 52. Jandrain Dimitri 6’2’34, 53. Mahieu David 6’19’48, 54. Amel Boumedienne 6’20’56, 55. Demoulin Steeve 6’20’57, 56. Lebrun Gregory 6’28’16, 57. Espreux Sebastien 6’35’19, 58. Lebaillif Nicolas 6’35’19.