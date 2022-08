OLYMPIC: Moriconi, Felix, Maisonneuve, Dahmane, Perreira, Hadj-Moussa, Kouri, Ito, Guedj, Saïdane, Ocakli, Lioka Lima, Hassaïni, Kumbi, n’Goyi, Mansouri, Spahiu.

Après sa nette victoire contre les U19 de Mandel, en ouverture de la saison, l’Olympic de Charleroi attend avec impatience d’avoir un adversaire à sa mesure. Avec la venue de Rupel Boom, les Carolos seront servis."C’est une solide équipe, avec un entraîneur que l’on connaît,lance Xavier Robert, le mentor des Dogues.Le club a été repris par des Américains. Les investisseurs ont su mettre les moyens pour constituer un groupe de qualité. Il faudra le temps que la mayonnaise prenne. Mais sur le papier, c’est solide. Il va y avoir de beaux duels physiques et de la profondeur au niveau offensif. Ce sera une belle opposition. C’est l’occasion pour mes gars de montrer ce qu’ils ont dans le ventre."

Pour cette rencontre, il ne devrait pas y avoir de grands changements dans le groupe."On commence à déterminer un onze de base. On a eu une préparation à deux vitesses. Il y a eu les premiers renforts, puis notre annonce et les nouveaux transferts. Petit à petit, chaque joueur trouve ses marques. Il y a de la qualité dans les différentes lignes. On a également plus de solutions offensives."L’Olympic veut réussir son début de saison."Je regrette l’élimination en coupe. On doit composer avec moins de rencontres pour lancer le championnat. Mais on composera autrement. Le groupe vit bien."

Dieter Reynders en renfort

Chez lesDogues, Mohamed Dahmane était encore à la recherche de renforts défensifs. Il en a trouvé un en la personne de Dieter Reynders. Il s’agit d’un arrière qui peut évoluer à divers postes. Affilié à Saint-Trond, le jeune homme de 20 ans affiche un beau gabarit du haut de son mètre 89. Convaincant face à Gosselies, il est sélectionnable pour le match de mercredi soir face à Rupel Boom.