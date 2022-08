Le RTC de Thuin endeuillé

C’est bien une triste nouvelle qui nous est arrivée du RTC de Thuin : Jean-Marie Van Sevenant, figure emblématique du club thudinien est décédé. « C’est un pilier du club qui aura marqué des générations de joueuses et joueurs qui nous quitte, a fait savoir le comité du club. Nous adressons nos condoléances à son épouse, ses enfants, ses petits-enfants ainsi qu’à sa famille ses proches. Au revoir Jean-Marie et merci pour tout ce que tu as apporté au club. » Jean-Marie Van Sevenant, ancien professeur d’éducation physique, avait la pédagogie dans le sang. Il avait déjà un court qui porte son nom à Thuin. Un homme extraordinaire de gentillesse et de bonté. Il avait aussi été un des footballeurs les plus élégants de l’Olympic de Charleroi.