Deux sœurs pour un titre

Un mois après les joueurs et joueuses de simples, c’étaient les paires de doubles qui étaient invitées sur les courts du RTC Gosselies situés au stade Bardet. Cinq tableaux pour messieurs, deux pour dames et un de mixte ont pu être montés. Deux jeunes du club ont particulièrement illuminé la journée de dimanche: Valentine et Charline George ont remporté le tableau des dames 7 en battant au super tie-break Ophélie Bertrand et Maria Malorgio du Bjorn’s Club. Un premier titre ensemble pour les deux sœurs et probablement pas le dernier! Charline avait déjà fait parler d’elle quelques jours plus tôt en ayant remporté un tableau de mixte du Kalypso avec Silvio Tollis qui l’entraîne au RTCG. Inscrit dans deux catégories le Kalypsien Tymour Unal en a remporté une, les messieurs 3 avec Sven castellani, et a perdu en finale de l’autre, en messieurs 4 avec Antoine Paulis contre les redoutables chapellois Luca Abe et Martin Van Vooren. Deux paires habituées à l’exercice du double figurent aussi au palmarès: Isabelle Degueldre et Fabienne Schoeling du Bois du Prince (dames 6), Julien Boeckmans et Morgane Wattiaux du RTC de Thuin (mixte 5). Une seule finale (messieurs 5) avait été déplacée au lundi mais malheureusement Frédéric Stilmant du Bjorn’s Club et le Jumétois Flavio Fragapane ont déclaré forfait, attribuant de surcroît le titre aux Gilliciens Antony Gobessi et Alessandro Faccincani.