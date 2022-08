Un point qui laisse des regrets à Ransart

André Vincent se montrait positif à l’issue du nul enregistré face à Hornu avec néanmoins un goût de trop peu : « Je pense que nous avons fait une bonne rencontre, sans avoir été ennuyés dans nos actions, hormis sur une phase arrêtée. Je suis content car la préparation a été compliquée, mais aujourd’hui nous étions bien dedans et il n’a manqué que le petit but. Dans l’animation et l’envie nous avons été presque parfaits et je suis satisfait de ce que le groupe a montré. »