Un démarrage réussi

Malgré l’absence d’arbitres officiels (ce qui a beaucoup agacé les entraîneurs d’ailleurs), la première journée de championnat a vu les grosses écuries déjà être au rendez-vous. Forges a cependant attendu la deuxième mi-temps pour faire sauter le verrou à Chimay/Virelles. « Nous avons été maladroits devant le but en première période, dit le coach Luc Quertinmont. Dès que le premier but est tombé, les autres ont suivi et Chimay a baissé les bras. Peut-être qu’il accusait le coup physiquement aussi. Je veux également souligner la performance de Noah Navez qui effectuait sa première avec nous. Il n’a pas été avare d’efforts et a inscrit deux buts. »