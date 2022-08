Quelle entrée en matière pour Anderlues B!

C’est sans conteste l’un des résultats marquants de la journée d’ouverture ! À domicile, Anderlues B est venu à bout de Marbaix (4-2) au bout d’un duel de haute volée. Pourtant, les Marbaisiens ont fait honneur à leur rang de ténor durant une bonne partie de la rencontre : « Comme quelques jours auparavant, en amicale face à la P2 de Beaumont, nous avons réalisé une excellente première demi-heure, confirme leur mentor Jeremy Motte. La possession de balle était largement en notre faveur. Mais Anderlues a su être solide dans ces moments et a bien profité de ses temps forts. Chaque but encaissé a été ressenti comme une gifle, surtout les deux qui ont suivi notre retour à 2-1. Même si nous avons joué contre un tout bon adversaire, le score me semble forcé. »