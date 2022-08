Que des marathoniens à Heppignies

Conscient que la fréquentation dans les courses à pied est en nette baisse, le comité des fêtes d’Heppignies a mis le paquet dans sa communication pour attirer du monde samedi après-midi. Et il en a été récompensé puisqu’ils étaient 171 au départ, ce qui représente une dizaine en plus que lors de la dernière édition, en 2019. Un beau chiffre pour une course organisée hors challenge."En 2020 nous figurions dans le programme des courses du Vals & Châteaux mais, avec le covid, le challenge et forcément notre course également ont été annulés,rappelle Manu Salvé.Nous pourrions peut-être à nouveau faire partie de ce challenge l’année prochaine mais pour cette édition de reprise c’était mieux de voir comment les choses allaient se passer. Nous sommes heureux de constater que tous les efforts que nous avons fournis pour attirer du monde n’aient pas été vains!"