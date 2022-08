La Juventus Girls Foot Academy est née

Aujourd’hui, vers 15h, Giovanni Dolore a reçu la bonne nouvelle attendue. Le premier club de foot entièrement féminin du Pays est né. C’est sous le matricule 09791 que ses joueuses évolueront."C’est une immense joie,avoue Giovanni Dolore.Je remercie la fédération pour sa pro activité. Je remercie aussi ma femme et ma fille qui m’ont beaucoup aidé. C’est un soulagement. Nous allons pouvoir entamer les démarches pour la suite."À commencer par les premières affiliations et les demandes de transferts. Le club devrait bientôt communiquer sur la suite du programme et son partenariat avec la Juventus.