Cette année, l’entraîneur espère rééditer, au moins, ce joli résultat."On a constitué un groupe pour y parvenir,explique Lucas Rizzo.La saison dernière, on a dû évoluer avec de nombreux U19. Cette année, j’ai des renforts dans chaque ligne, surtout au niveau offensif. J’espère que l’on parviendra à décrocher le tour final."

Antenucci, le métronome

Si Jumet a conservé son ossature, il a également recruté des éléments de qualité."Malheureusement, on perd déjà Wacnik qui retourne à Froidchapelle et Boumediane qui a reçu une belle proposition, en P1, avec Le Rœulx. Mais ce n’est pas grave. On avait recruté huit offensifs. Donc il me reste des cartouches. Le groupe est équilibré et il dispose d’une bonne mentalité."

Parmi les bonnes pioches, l’entraîneur a su convaincre Rocco Antenucci."C’est un plus de l’avoir avec nous. Il a de l’expérience. Il sait calmer le jeu ou accélérer. Il va nous faire du bien."

Contre Frasnes, ce week-end, Jumet a livré un bon match."Pourtant, la préparation fut courte. J’ai encore des joueurs en vacances. On s’est d’ailleurs retrouvé rapidement à dix, après une exclusion. Paradoxalement, le groupe a mieux joué et il avait le couteau entre les dents. C’est un bon match nul contre le vice-champion de la série."