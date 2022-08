Déjà du gros niveau au Ladies Open

Tilwith la Limbourgeoise était la première à monter sur le court pour affronter la Lettone Anna Ozerova, située une centaine de places plus bas qu’elle au ranking. Et la première aussi à prendre la porte, battue en trois manches. L’autre Belge en lice était Hanne Vandewinkel. Elle devait jouer en soirée contre la Française Lucie Wargnier, mieux classée qu’elle (936e) et finaliste du tournoi en 2018.

Mardi marquait aussi l’entrée en lice de l’Argentine Luisina Giovannini, détentrice d’une wild-card. Âgée de seulement 15 ans, elle ne possède pas encore de classement mondial mais a déjà gagné l’un ou l’autre match dans des tournois mieux dotés que le Ladies Open. Face à elle se dressait l’Espagnole Paula Arias Manjon, 22 ans et ex-top 700 mondial. Plus expérimentée, l’Ibérique a mis la pression sur sa jeune opposante et, si l’Argentine a sorti quelques beaux coups dans le deuxième set, elle s’est néanmoins inclinée en deux manches (6/3 7/5). On devrait certainement la revoir l’année prochaine, à Baulet ou à l’Astrid Bowl. Arias Manjon défiera au tour suivant Longueville ou Van De Peer.

Les rencontres se dérouleront tous les jours de cette semaine (accès gratuit), jusqu’à l’apothéose que constituera la finale dimanche. La tête de série n°1 est une joueuse russe âgée de 22 ans. La nationalité d’Anastasia Sukhotina, 705e mondiale, n’apparaît toutefois pas dans le tableau, en raison de la guerre menée par la Russie en Ukraine. La tête de série n°2 est une Française de 18 ans, Nina Radovanovic (706e). Au vu des derniers résultats, on peut clairement la pointer comme favorite.