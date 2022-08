Théo Bonnet a terminé 27edu classement final du Tour de Guadeloupe, une épreuve reprise au calendrier de l’Union Cycliste Internationale en catégorie 2 et qui compte dix étapes."Cela a été une superbe expérience, raconte cet ancien membre de Sprint 2000 Charleroi ou du club de Libramont-Chevigny.Au-delà de l’intérêt sportif, il y avait aussi la découverte culturelle, avec une autre mentalité des gens. Je me souviens que la première étape avait lieu sur une île, à une heure de bateau. Comme nous avons terminé assez tardivement ce prologue, les organisateurs ont décidé de reporter le départ de la seconde étape de deux heures, soit de dix heures à midi. Cela n’aurait pas été possible en Belgique je pense. Ce voyage a donc été une belle opportunité."

En route vers Overijse

Habitué à être aligné sur des courses avec les pros ces dernières semaines, Théo Bonnet a dû s’adapter à une autre façon de rouler en Guadeloupe."Chez les pros, au plus haut niveau, c’est très contrôlé, le peloton est en mode rouleau compresseur, détaille-t-il.Sur ce Tour de Guadeloupe, c’était beaucoup débridé, un peu comme sur les épreuves de division nationale 1 française."

Satisfait de ses deux places de douzième (il s’est aussi classé une fois dix-septième), Théo Bonnet prépare actuellement la Course du Raisin, à Overijse, prévue mercredi."Cela monte pas mal sur cette épreuve, elle peut me convenir, ajoute-t-il.Je sens que je suis en forme. Une course comme le Tour de Belgique m’a vraiment fait du bien. C’est indescriptible comme effet. Tu sens que tu as plus de force quand tu sors d’une telle épreuve de plusieurs jours."

Il espère donc se faire plaisir et en profiter ces prochaines semaines, pour bien terminer sa première saison à l’échelon continental. " Je vais avoir un beau programme, avec notamment une manche des U23 Road Series à Angreau-Honelles, le Championnat de Belgique des espoirs et ensuite encore des belles courses avec les pros, comme, normalement, le Grand Prix Van Steenbergen ou Binche-Chimay-Binche."