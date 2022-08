Thuin cartonne d’entrée

Marbaix B 0 - Gozée 1

Courte victoire gozéenne. " Ça aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre, avoue le coach gozéen Michaël Versaevel.Ce fut très difficile mais j’estime que c’est mérité malgré tout. On démarre bien." Le but a été inscrit par Florian Deliège (70e).

La Buissière 3 - Froidchapelle 2

" C’était deux belles équipes, dit le T1 local Angelo Salamone.On n’a pas sorti un très bon match car on a manqué d’efficacité en première période. Je retiens les trois points. On a un groupe pour tenir la route. Je tiens aussi à souligner la prestation du gardien adverse (NDLR: Jean-Lou Gerard) qui est, pour moi, l’homme du match." " Arbitrage scandaleux mais bon…, souligne son homologue Fabian Garcia.Nous avons raté notre 1e mi-temps. Bien meilleur et plus fort en deuxième. Encourageant."

Montigny 3 - Grand-Reng 4

Les Abeilles repartent avec les trois points au bout du suspense grâce à un pénalty de Douay. Grand-Reng a mené 0-3 mais Montigny est parvenu à revenir dans le coup et égaliser. " Satisfait mais frustré, commente Fabien Sénéchal.On a réussi à tenir tête à cette équipe, malheureusement, on ne récolte rien au final."

Chimay/Virelles 1 - Forges 5

Les Glorieux ont fait la différence après la pause. " On était bien organisés et disciplinés en première, explique l’entraîneur chimacien Ronald Sagwou.Mais on a arrêté de jouer en 2e et on ne se montre pas assez dangereux. La perte de notre gardien n’a pas aidé non plus." Du côté de Forges, on débute mieux la saison que l’an passé. " On a déjà trois points de plus à la même période", sourit Luc Quertinmont.

Merbesars B 1 - Beaumont B 2

Rémi Rosier n’était pas satisfait de la prestation de ses joueurs. " Beaucoup d’entre eux étaient en dessous de leur rendement habituel. On est en plus tombé sur un grand gardien, Nathan Stuyck, qui a sauvé ses couleurs. J’espère récupérer quelques absents le week-end prochain." " Un match assez équilibré, analyse Mederick Ros.On a senti un peu de tension mais un premier succès fait du bien. Il faut rester les pieds sur terre."

Aulnois B 0 - Thuin B 10

Déjà un premier gros score dans cet exercice 2022-2023. Les Thudiniens n’ont laissé aucune chance à Aulnois sur son terrain et les éléments offensifs ont déjà pris confiance. Carbone (3), Costato (2), Wilmus (2), Ferrara, Saporochek et Moncousin sont les buteurs.