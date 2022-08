Nul blanc à Ransart

Cartes jaunes:Gourad, Rawash, Courtin.

RANSART: Minsart, Cagnina, Venezia, Castellana, Courtin, Hernal, Yedoh, Dufer, Salme, Micelli, Zidda.

HORNU: Ferreira, Debus, D’Errico, Gourad, Carruana (76eDebus), Desomberg, Mehamdia, Ouedraogo, Renard, Rawash, Dipa Dia Zambi (13eHadjeb).

Face à Hornu, un candidat au titre, les Ransartois passaient déjà leur premier test sérieux de la saison. Les spectateurs assistaient à une partie fort cadenassée et musclée, avec peu d’occasions franches à se mettre sous la dent. Le bloc ransartois jouait fort bas, offrant des espaces à l’adversaire. La plus grosse occasion était pour Courtin qui passait en revue la défense visiteuse et décochait un missile qui terminait sa course sur le piquet.

La deuxième mi-temps était une copie conforme de la première. Les Cougars prenaient davantage d’initiatives et la possession de balle, pour tenter de trouver la solution. C’est pourtant Hornu qui manquait d’ouvrir le score. Rawash adressait un centre-tir et le ballon épousait une trajectoire flottante avant de heurter de plein fouet la barre transversale. Les deux équipes semblaient se contenter d’un nul, se montrant prudentes en fin de rencontre et l’arbitre sifflait la fin du match sur ce score vierge.

Laurent Castellana analysait après-match:"Nous sommes conscients après l’élimination dans les deux coupes que nous manquions de confiance, même si le groupe recèle de la qualité. Nous avons essayé de répondre présent ici à domicile, surtout vu le programme chargé qui nous attend, avec un déplacement périlleux à Belœil. Cela reste un très bon point, contre une bonne équipe d’Hornu et il n’a manqué que le petit goal mais le résultat est logique et on va continuer à avancer."